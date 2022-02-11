За словами президента Польщі Анджей Дуди, що учасники обговорили можливі очікувані сценарії подій.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з лідерами інших держав, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і керівництвом Євросоюзу.

Як повідомляє прес-служба НАТО, на зустрічі обговорили продовження нарощування військових сил Росії біля України і наслідки таких дій для європейської та міжнародної безпеки.

Зазначається, що в зустрічі також взяли участь прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, голова Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Учасники переговорів наголосили, що будь-яка подальша агресія Росії проти України обійдеться для неї дуже дорого, при цьому підтвердивши готовність продовжувати діалог з РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що він запросив Росію та всіх інших членів Ради НАТО-Росія на подальші зустрічі для обговорення європейської безпеки, включаючи ситуацію в Україні.

Генсек Альянсу також зазначив, що ризик конфлікту в Європі є реальним, і привітав рішення розгорнути додаткові сили у східній частині НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у себе в Twitter після зустрічі зазначив, що учасники обговорили можливі очікувані сценарії подій. Він підкреслив єдність лідерів країн і відчуття необхідності взаємної солідарності з Україною.

"Дії Росії призвели до єдності на Заході, якої ми давно не бачили; призвели до спалаху патріотичних настроїв в Україні. Усі лідери сьогодні виступили одноголосно – потрібно підтримати Україну", - сказав Дуда.

При цьому Дуда також додав, що з Росією потрібно вести діалог і шукати рішення, але компроміс не має досягатися шляхом поступок, які призведуть до обмеження суверенітету й ослаблення НАТО.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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