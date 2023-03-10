Коментар з цього приводу дав речник Держдепу Нед Прайс.

В США відреагували на відкликання скандального законопроекту про іноземних агентів з боку парламентарії Грузії та закликали владу зосередити зусилля на вступі до ЄС.

Заворушення в Грузії прокоментував речник Державного департаменту США Нед Прайс під час свого чергового брифінгу у Білому домі. За його словами, місцева влада має остаточно відмовитися від намірів застосувати закон проти народу Грузії.

"Ми вітаємо рішення про відкликання проєкту закону про "іноземний вплив" і водночас закликаємо владну партію офіційно відмовитися від нього й не підтримувати таких законопроєктів, адже вони несумісні з грузинськими та євроатлантичними цінностями, а також захистом фундаментальних свобод", - заявив він.

Він підкреслив, що Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії у їхніх прагненнях до вступу в ЄС та пропонує разом пропрацювати окремі реформи, без впровадження яких країна не зможе отримати статус кандидата в члени організації. Він підкреслив, що саме цього прагне грузинський народ.

Грузинський народ прагне в ЄС - учасники мітингів поставили нову умову

Нагадаємо, що 9 березня провладні партії "Грузинська мрія" та "Сила народу" оприлюднили спільну заяву щодо відкликання закону про "іноагентів", який викликав бурхливу реакцію у грузинському суспільстві через свій очевидний проросійський зміст.

Тоді парламентарі сподівалися, що це заспокоїть громадськість, яка стала відкрито демонструвати свою незгоду з діями влади на мітингах 7 березня.

Однак народ Грузії висунув до влади нові вимоги - люди вимагають завершити процедуру щодо відкликання законопроекту та обрати посилений зовнішньо-політичний курс на вступ у ЄС. Громадяни принесли з собою державну символіку і прапори ЄС на мітинги, щоб продемонструвати свою єдність з Європою.

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