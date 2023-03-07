Закон про "іноагентів" створює загрозу для євроінтеграції країни, стверджують протестувальники.

У Тбілісі – масова акція протесту проти прийнятого парламентом в першому читанні закону про "іноагентів" (аналогічний діє в Росії).

Як пишуть SOVA і "Грузія Online", в середу, 7 березня, біля будівлі парламенту Грузії зібралися противники законопроекту про "іноагентів", здатного обмежити свободу неурядових організацій в країні. На місце стягнули сили спеціального призначення.

Протестувальники називають згаданий закон "російським" і таким, що створює загрозу для євроінтеграції країни. Вони закликають перешкоджати його прийняттю.

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Учасники акції під будівлею парламенту розгортали прапори Євросоюзу і скандували "Ні російському закону". Їхні спроби наблизитися до входів у будівлю парламенту призводили до сутичок з правоохоронцями.

Силовики закликали учасників акції біля парламенту розійтися, після чого почали розганяти їх з використання сльозогінного газу. Після сльозогінного газу МВС Грузії також застосувало водомети. Це сталося на вулицях Чичинадзе і Читадзе, розташованих поруч з парламентом.

Згодом відомство заявило, що причиною для насильства щодо протестувальників нібито стало те, що акція прийняла насильницький характер.

Закон про іноагентів в Грузії - що відомо

7 березня парламент Грузії в першому слуханні прийняв законопроект "Про прозорість іноземного впливу" (так званий законопроект про "іноагентів"). Для прийняття закону в першому читанні було потрібно 76 голосів, рівно ця кількість депутатів підтримала законопроект.

Закон оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Аналогічний діє в Росії і вже дозволив владі обмежити роботу безлічі ЗМІ та організацій.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в ООН, відреагувала на підтримку закону парламентів.

"Законопроект, представлений деякими групами в моїй країні, який обмежить свободу неурядових організацій, (в яких, треба сказати, більшість займають жінки-активістки), буде вкрай шкідливим для демократичної трансформації нашого суспільства, ліквідації гендерної дискримінації і, власне, шляху нашої євроінтеграції. Виходячи з цього я вже висловила свою рішучу незгоду з цим законопроектом і використовую цю можливість, щоб викласти свою позицію і тут", – сказала вона.

Напередодні розгляду закону під будівлею парламенту зібралися сотні громадян, незгодних з перспективною його прийняття.

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