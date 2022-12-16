Вона нагадала, що у Генасамблеї ООН успішно провели голосування щодо призупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини.

США прибрали б Росію з Ради Безпеки ООН, якби існував відповідний механізм призупинення членства.

Про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, війна Росії проти України порушує статут ООН та зневажає мандат Радбезу.

"Ми були дуже послідовними в цьому питанні. Якби існував шлях до призупинення членства Росії в Раді Безпеки ООН, ми негайно зайнялися б цим. На жаль, ми не бачимо, щоб правила ООН змінилися", – сказала Жан-П'єр.

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Вона нагадала, що у Генасамблеї ООН успішно провели голосування щодо призупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини. Наразі США працюють, щоб не дозволити Росії обійняти керівні посади в інших органах системи ООН. За її словами, США продовжать дії щодо ізоляції Росії, зокрема у міжнародних організаціях.

Росія в ООН

Росія регулярно зловживає своїм членством в ООН, збираючи засідання для пропагандистських заяв. Так, у жовтні постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів.

Днями у США двоє законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли в Конгрес резолюцію з закликом до президента Джо Байдена вивести Росію з Радбезу ООН.

Експерти скептично оцінюють реальні можливості виключення РФ з Радбезу, оскільки статут ООН не містить жодних положень, які б дозволили усунути постійного члена. Для її усунення знадобиться поправка до Статуту, але для цього потрібна згода всіх постійних членів Радбезу. Таким чином Росія може накласти вето на цю пропозицію. Однак у випадку РФ є ще один варіант - можна оскаржити статус Росії як спадкоємиці місця Радянського Союзу в Раді Безпеки.

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