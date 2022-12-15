Статут ООН не мість жодних положень про усунення постійного члена Радбеза, однак це можливо, якщо оскаржити статус РФ, як спадкоємиці місця Радянського союзу.

У США двоє законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли в Конгрес резолюцію з закликом до президента Джо Байдена вивести Росію з Радбезу ООН.

Двопартійна Гельсінська комісія пропонує визнати, що агресивна війна РФ проти України порушує цілі та принципи ООН. Про це повідомляє видання Foreign Policy, яке має текст резолюції.

Як відомо, Гельсінська комісія ще у жовтні зверталась до держсекретаря США Ентоні Блінкена з проханням висловити протест проти статусу Росії як постійного члена Ради Безпеки. Тепер же демократ Стів Коен і республіканець Джо Вілсон наголошують, що Росія припустилась грубих порушень Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право посідати місце в Радбезі. Йдеться про незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, погрози ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства.

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Експерти скептично оцінюють реальні можливості виключення РФ з Радбезу, оскільки статут ООН не містить жодних положень, які б дозволили усунути постійного члена. Для її усунення знадобиться поправка до Статуту, але для цього потрібна згода всіх постійних членів Радбезу. Таким чином Росія може накласти вето на цю пропозицію. Однак у випадку РФ є ще один варіант - можна оскаржити статус Росії як спадкоємиці місця Радянського Союзу в Раді Безпеки.

Росія в ООН

Раніше Володимир Зеленський заявив, що одне крісло в Раді безпеки ООН "досі окуповане". Як зазначив президент, він впевнений, що російську брехню ніхто у світі вже не хоче чути.

Росія регулярно зловживає своїм членством в ООН, збираючи засідання для дуже дивних заяв. Так, у жовтні постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів.

В ООН вже обурились, що Росія завантажує Раду безпеки своїми пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдивою.

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