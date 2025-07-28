США втратили критично багато ракет-перехоплювачів за 12 днів війни Ізраїлю та Ірану, - CNN

Під час 12-денної війни з Іраном США витратили понад 100 ракет THAAD, що виявило критичний дефіцит перехоплювачів і загрозу для глобальної безпеки.

Під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні Сполучені Штати витратили близько чверті своїх запасів ракет-перехоплювачів THAAD. Про це пише CNN з посиланням на два джерела, знайомі з операцією.

Всього було випущено понад 100, а можливо й 150 ракет, що значно перевищує темпи їхнього виробництва.

США мають сім систем THAAD, з яких дві були розгорнуті в Ізраїлі. Така інтенсивність застосування виявила слабкі місця в американській системі протиракетної оборони та виснажила критично важливий ресурс у момент, коли підтримка Ізраїлю серед американської громадськості знизилась до історичного мінімуму.

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Минулого року США виробили лише 11 нових ракет THAAD, а у 2026 році очікується виробництво ще 12. Пентагон планує закупити 37 нових ракет наступного року, частково фінансуючи це через останній законопроєкт президента Дональда Трампа.

"Бюджет включає додаткові 1,3 мільярда доларів на покращення промислового ланцюга поставок та 2,5 мільярда на розширення виробництва ракет і боєприпасів", — повідомив представник Міністерства оборони США.

Втім, експерти наголошують на гострій нестачі систем, перехоплювачів та виробничих потужностей. Мара Карлін, колишня помічниця міністра оборони США, підкреслила:

"Протиповітряна оборона зараз актуальна на всіх основних театрах військових дій. І немає достатньо систем. Немає достатньо перехоплювачів. Немає достатньо виробництва".

Експерти вважають, що мінімальна кількість випущених ракет становить 80, а CNN підтвердила цю цифру за відеоматеріалами.

"12-денна війна в червні цього року фактично стала першою значною витратою ракет-перехоплювачів THAAD. Ізраїль досяг відносного успіху в обороні (за допомогою США) від простих іранських ракет – ціною виснаження наявних арсеналів ракет-перехоплювачів", — зазначив Тимур Кадишев з Гамбурзького університету.

Війна Ізраїлю та Ірану

У червні 2025 року Ізраїль завдав масштабних повітряних ударів по ядерній інфраструктурі Ірану. У відповідь Іран випустив сотні балістичних ракет і дронів по ізраїльських містах. Конфлікт тривав 12 днів і завершився припиненням вогню. Загинуло понад 600 осіб в Ірані та близько 30 в Ізраїлі.

Як повідомляв УНІАН, під час червневої 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном Катар та Саудівська Аравія успішно продемонстрували ефективність своєї багаторівневої системи протиповітряної оборони.

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