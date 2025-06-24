Президент США обіцяє припинення війни за 24 години.

Ізраїль та Іран домовилися про тотальне припинення вогню, повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, що перемир'я почнеться, коли країни завершать свої "останні місії". Спочатку Іран припинить вогонь на шість годин, потім - Ізраїль, а за 24 години "світ буде вітати офіційне завершення війни":

"Припускаючи, що все спрацює так, як треба, а так воно і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що їм вистачило витримки, мужності і розуму закінчити те, що слід назвати "12-денною війною". Це війна, яка могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося, і ніколи не станеться!"..

Війна на Близькому Сході

Як відомо, збройне протистояння між Іраном та Ізраїлем триває вже 12 днів. Воно стало наймасштабнішим прямим конфліктом між двома державами за останні десятиліття.

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Загострення почалося після ізраїльських ударів по ядерній інфраструктурі Ірану, а потім швидко переросло у взаємні ракетно-дронові атаки.

Вже 22 червня у бойові дії вступила Америка - авіація Сполучених Штатів атакувала іранські ядерні об’єкти. Після цього у Білому домі закликали Тегеран повернутися до переговорів про зупинку ядерної програми.

23 червня Корпус вартових ісламської революції завдав ракетного удару по військових базах США на Близькому Сході. Трамп заявив, що ця атака була слабкою, закликавши Іран та Ізраїль до деескалації.

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