Після ракетної атаки Ірану Катар успішно активував усі рівні ППО, а Саудівська Аравія посилює арсенал на тлі загроз з неба.

Під час червневої 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном Катар успішно продемонстрував ефективність своєї багаторівневої системи протиповітряної оборони. Після попередження про атаку з боку Ірану, який 23 червня здійснив балістичний удар по авіабазі Аль-Удейд, катарські сили застосували винищувачі F-15QA, гелікоптери AH-64E Apache та системи ППО Patriot PAC-3 і NASAMS, пише Forbes.

Усі 19 запущених Іраном балістичних ракет були перехоплені системами Patriot. Успішна оборона стала прикладом того, як навіть невелика країна, як Катар, може ефективно захищати свою територію за допомогою сучасних технологій і багаторівневого підходу.

Слідом за Катаром, 3 липня Саудівська Аравія офіційно відкрила свій перший підрозділ системи THAAD. Під час конфлікту в червні американські батареї THAAD в Ізраїлі випустили понад 150 перехоплювачів, що викликало потребу в перерозподілі цих ракет. Саудівська Аравія відмовилась від запиту США передати її ж замовлені перехоплювачі, усвідомлюючи дефіцит ресурсів навіть у конфліктах середньої інтенсивності.

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Ер-Ріяд також вживає заходів для посилення оборони, зокрема:

замовив систему середньої дальності KM-SAM у Південної Кореї;

придбав у Росії зенітні комплекси "Панцир-С1";

замовив у США удосконалені ракети APKWS — дешеву, точну зброю проти безпілотників, яку винищувачі можуть нести у великій кількості.

Ізраїль проти Ірану - головні новини

Нагадаємо, у червні 2025 року між Ізраїлем та Іраном спалахнула 12-денна війна. Ізраїль завдав масштабних повітряних ударів по іранських ядерних об’єктах, що суттєво відкинуло ядерну програму Тегерана назад на 1–2 роки.

У відповідь Іран випустив понад 150 балістичних ракет і сотні дронів, однак більшість із них була перехоплена системами ППО. Загинуло понад 600 осіб в Ірані та близько 28 в Ізраїлі.

Конфлікт завершився припиненням вогню. США брали участь у фінальних ударах на боці Ізраїлю.

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