Білий дім вивчає можливість пом'якшення вузьких санкцій, заявили високопоставлені представники адміністрації Байдена.

Адміністрація Байдена шукає по всьому світу пропозиції, які могли б спонукати Росію звільнити двох незаконно затриманих американців, Евана Гершковича і Пола Вілана.

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, в даний час у США немає під вартою високопоставлених російських шпигунів, що викликає необхідність звернутися за допомогою до союзників, передає CNN.

Адміністрація Байдена закидає широку мережу, звертаючись до країн-союзників, у яких під вартою перебувають російські шпигуни, щоб оцінити, чи захочуть вони укласти угоду в рамках більшого пакету обміну ув'язненими. Але американські чиновники також опитували союзників, які не мали росіян під вартою, щоб зрозуміти, що може спонукати Москву звільнити в'язнів США.

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Білий дім також вивчає можливість пом'якшення вузьких санкцій, заявили високопоставлені представники адміністрації.

Мета полягає в тому, щоб повернути Вілана та Гершковича додому в рамках тієї ж угоди, заявили американські чиновники, а двоє американських чиновників повідомили CNN, що адміністрація хоче побачити, які творчі пропозиції можуть викликати інтерес Росії.

Роз'яснювальна робота американських чиновників поширюються на деякі країни, які нещодавно заарештували передбачуваних російських шпигунів, включаючи Бразилію, Норвегію і Німеччину, а також країни колишнього Радянського блоку, щоб обговорити можливість їх включення в будь-які потенційні обміни ув'язненими. У Німеччині перебуває під вартою колишній полковник Російської внутрішньої розвідки на ім'я Вадим Красіков, якого багато хто вважає одним з перших в списку ув'язнених, яких Росія хоче повернути.

Затримання Евана Гершковича в РФ - деталі

Власний кореспондент газети Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований російськими силовиками в кінці березня. ФСБ затримала його в Єкатеринбурзі, коли він збирав матеріал для статті про "групу Вагнера" і якраз планував чергове інтерв'ю.

Кремль може використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб отримати поступки від США, вважає Інститут вивчення війни.