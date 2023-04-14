10 квітня Держдеп визнав Гершковича "неправомірно затриманим Росією".

Кремль може використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб отримати поступки від США, вважає Інститут вивчення війни.

Напередодні Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що Путін особисто схвалив арешт Гершковича, якого російська влада звинувачує в шпигунстві.

"Повідомлення про особисту участь Путіна в першому з часів Холодної війни арешті американського журналіста може свідчити про те, що Кремль розглядає цей арешт як розважливу ескалацію, яку він спробує використовувати як важіль для отримання поступок від США", - пишуть експерти.

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Гершковича затримали в РФ - що відомо

Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі наприкінці березня. Він довгий час жив у Росії, працюючи на закордонні видання. Протягом останнього року писав Для The Wall Street Journal.

Американця звинуватили в шпигунстві і одразу відправили в СІЗО. Свою провину журналіст не визнає, його справа маркована грифом "Цілком таємно".

Редакція The Wall Street Journal просила Білий дім жорстко відреагувати на затримання Росією американського громадянина, в тому числі видворити зі Штатів російського посла і всіх російських журналістів. Однак поки, як зазначив президент США Джо Байден, такий варіант не розглядається.

10 квітня Держдеп визнав Гершковича "неправомірно затриманим Росією".

Варто зазначити, що напередодні затримання Гершковича американська влада закликала своїх громадян у РФ негайно покинути територію Росії.

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