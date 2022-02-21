Голова Єврокомісії Жозеп Боррель, голова Євроради Шарль Мішель та керівник Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвали визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.

Про це сказано в їхніх однакових повідомленнях у Twitter.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС і його партнери відреагують єдністю, твердістю і рішучістю на знак солідарності з Україною", - сказано в повідомленнях.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". "Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з обома "республіками", - заявив президент країни-агресора.

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