Компанії та особи, на яких накладено санкції, створили мережу з понад 60 веб-сайтів, які видавали себе за законні веб-сайти новин та використовували фейкові аккаунтии в соцмережах.

Сполучені Штати в середу запровадили санкції проти двох осіб і двох компаній за допомогу російському уряду у поширенні дезінформації. Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що Вашингтон неодноразово попереджав про спроби Москви посіяти дезінформацію та нестабільність у демократичних країнах, і санкції вводяться на тлі серйозної напруженості між Сполученими Штатами та Росією через війну в Україні та низку інших питань.

Міністерство фінансів США заявило, що наклало санкції на двох осіб та дві організації за надання послуг уряду Росії у зв’язку з іноземною кампанією зловмисного впливу, включаючи спроби видати себе за законні ЗМІ.

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У Міністерстві фінансів заявили, що компанії та особи, на яких накладено санкції, створили мережу з понад 60 веб-сайтів, які видавали себе за законні веб-сайти новин і використовували фейкові акаунти в соціальних мережах.

Об’єктами санкцій стали московське агентство "Соціальний дизайн", його засновник Ілля Гамбашидзе, російська компанія ТОВ "Група Структура" та її генеральний директор і власник Микола Тупікін.

Санкції заморожують будь-які їхні активи в США і взагалі забороняють американцям мати з ними справу. Ті, хто бере участь у певних операціях з цільовими особами, також ризикують потрапити під санкції.

Санкції США проти Росії

Нещодавно США ввели санкції проти компанії з Росії (Limited Liability Company Broker Expert) і Центральноафриканської Республіки (Bois Rouge SARLU) за допомогу ПВК "Вагнер" в Африці.

Також США вдарили по іноземним банкам, що допомагають російському ВПК. Посилення санкцій гарантуватиме, що банки не будуть використовувати фінансову систему США для обходу обмежень.

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