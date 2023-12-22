Посилення санкцій гарантуватиме, що банки не будуть використовувати фінансову систему США для обходу обмежень.

У п’ятницю, 22 грудня, Білий дім опублікував указ президента США Джо Байдена, що передбачає можливість застосування обмежень до банків, які обслуговують платежі, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, повідомили в адміністрації президента США.

Таким фінустановам буде відмовлено в доступі до фінансової системи США. Американська влада зможе заборонити відкривати рахунки у США, а також блокувати їхнє майно.

Посилення санкцій гарантуватиме, що банки не будуть використовувати фінансову систему США для обходу обмежень. Це створить новий тиск на банки, щоб переконатися, що їх не використовують для обходу санкцій, цитує заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо телеканал Sky News.

Відео дня

Американський чиновник зазначив, що більшість великих фінансових установ дотримуються санкцій США, спрямованих на обмеження російського ВПК. За його словами, новий указ дозволяє казначейству США націлюватись на банки в таких країнах, як Китай, Туреччина, ОАЕ та інші, які можуть допомагати Росії уникати санкцій.

"Цей інструмент говорить про те, що якщо ви фінансова установа, ви повинні вжити заходів, щоб переконатися, що вас не використовують російські підставні компанії для уникнення санкцій", – додав Адейемо.

Санкції США проти РФ

Раніше УНІАН писав, що група конгресменів звернулась з листом до радника з національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкцій проти РФ. Вони зазначили, що схема обмеження цін на російську нафту дозволяє Росії продовжувати фінансувати війну проти України.

До цього США запровадили нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, які перевозили нафту з Росії. Активи цих організацій в США будуть заморожені, а американським громадянам і компаніям забороняється вести з ними бізнес.

Вас також можуть зацікавити новини: