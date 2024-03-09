У Мінфіні заявили, що зазначені компанії прагнули отримати грошову вигоду від незаконного видобутку природних ресурсів і надавали матеріальну та фінансову підтримку "Групі Вагнера".

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти компанії з Росії (Limited Liability Company Broker Expert) і Центральноафриканської Республіки (Bois Rouge SARLU), повідомила пресслужба Мінфіну Сполучених Штатів.

У прес-релізі йдеться про те, що санкції щодо компаній було запроваджено за їхні зусилля зі сприяння шкідливій діяльності Росії в ЦАР. Стверджується, що юрособи, які потрапили під санкції, зіграли важливу роль для підтримки дій ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській Республіці.

У Мінфіні заявили, що зазначені компанії прагнули отримати грошову вигоду від незаконного видобутку природних ресурсів і надавали матеріальну та фінансову підтримку "Групі Вагнера".

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Діяльність ПВК "Вагнер" в Африці - деталі

Діяльність воєнізованого угруповання "ПВК Вагнер" у Судані, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Малі з лютого 2022 року приносила дохід у розмірі 114 млн доларів на місяць. Загалом структури "Вагнера" могли отримати там до 2,5 млрд доларів з початку війни в Україні.

Тепер Росія хоче розширити свій вплив в Африці і проводить набір до збройних сил, які замінять найманців ПВК "Вагнер" на всьому континенті.

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