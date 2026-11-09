Трамп припустив, що кордони України можуть змінитися в рамках мирної угоди

Трамп заявив, що мирна угода буде укладена вже незабаром.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню мирну угоду щодо завершення війни, зробив тривожний натяк на те, що кордони України в результаті її укладення можуть змінитися. Про це він сказав в інтерв’ю CBS.

На запитання, чи розраховує він, що "все закінчиться збереженням вільної та незалежної України", Трамп заявив, що мирна угода буде укладена вже незабаром.

"Гадаю, у нас буде угода, і я думаю, що це станеться. У підсумку Україна набуде дещо інших обрисів", – заявив він.

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На запитання про те, що є головною перешкодою на шляху до миру, Трамп заявив, що це "ненависть між Зеленським і Путіним", при цьому знову повторив, що "якби він був президентом, ця війна ніколи б не почалася".

При цьому Трамп ухилився від відповіді на запитання, кому лідер США довіряє більше – Зеленському чи Путіну, заявивши, що у нього "хороші стосунки з обома".

"Ви все побачите. На нас чекає дуже важлива зустріч. Я вірю, що ця війна закінчиться – і закінчиться незабаром", – сказав він.

У Трампа також запитали, чи не вважає він, що Путін його обманює, на що той відповів негативно. Він також виправдався за укладення угоди щодо дизельного палива.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я... Подивіться, що я зробив з ними у торгівлі, які санкції ввів і все інше... Я не скасовував санкції щодо дизельного палива. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного палива, яких світ потребував", – заявив він.

Мирні переговори – новини

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання гарантій безпеки для України буде однією з головних тем переговорів в Абу-Дабі.

Тим часом Росія змінила склад делегації для переговорів. До складу делегації Кремля увійшли особи, які раніше вже затягували переговорний процес. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це ще раз підкреслює: Москва, як і раніше, не зацікавлена у сумлінних переговорах.

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