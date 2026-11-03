'Мир з мільйоном компромісів': Зеленський розкрив очікування від переговорів у Абу-Дабі

Глава держави розповів про відновлення переговорного процесу 10-11 листопада в Абу-Дабі за участі України, США та Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мир для України після війни не має бути просто словом. Мир має підкріплюватися конкретними гарантіями безпеки, сильною армією і сильним фінансуванням України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, коментуючи майбутню зустріч в Абу-Дабі за участі України, США та Росії.

"Коли ми говоримо, що без Європи не може бути стабільного і сталого миру – це правда. Тому що мир з мільйонів компромісів, і без стабільності, і без віри, і впевненості, що завтра не почнеться ще одна війна – такий мир, ви знаєте, точно дуже небезпечний", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, мир – це не просто слово, а конкретні справи, конкретні гарантії безпеки, сильна армія і сильне фінансування, конкретний бізнес, який відновлюватиме Україну, починаючи логістикою, і продовжуючи різними підприємствами, школами, університетами тощо.

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"Це велика і конкретна робота. І тому ми дуже розраховуємо на те, що ми як частина, у майбутньому, Європейського Союзу, а значить – частина цієї безпеки, цієї родини Євросоюзу", - додав Зеленський.

Таким чином, як зауважує президент, що сталого і стабільного миру без належної впевненості не може бути.

"І не може Америка і Росія, при всі повазі до Америки, не може вирішувати, чи буде Україна членом Європейського Союзу. Для цього потрібна підтримка інших країн. І всі ці країни знаходяться в Європі", - відзначив президент.

Яка має бути роль США

За словами президента, "Америка потрібна для спільних гарантій безпеки європейців і американців (для України - УНІАН)".

"Коли ми говоримо про Коаліцію охочих, один із форматів безпеки з backstop від Сполучених Штатів Америки, то ми говоримо про європейську присутність. Як це можна без них вирішити? Але і про перші кроки до деескалації. Медіатором цих перших кроків і зустрічей є Сполучені Штати Америки", - підкреслив Зеленський.

Він сказав, що першими кроками має бути запровадження припинення вогню.

"Вибачте, припинення вогню може бути навіть без зустрічі, якщо би було бажання від Росії. Ми цього не бачимо. Вони хочуть діалогу у тому чи іншому форматі. Вони пропонують тристоронній формат. Якщо це деескалаційні кроки – так, можемо зустрічатися у тристоронньому форматі", - зазначив Зеленський.

Європа залучена до переговорного процесу

Також за його словами, незважаючи на те, що характер зустрічей передбачає тристоронній формат Україна-США-РФ, Європа присутня у тому чи іншому форматі. Або на рівні радників з питань національної безпеки, які мають можливість зустрічатись і мають інформацію від української сторони, або потім присутні за столом переговорів. "У нас так вже були тристоронні формати, коли потім доєднувалася Європа. Тому без Європи ніяк. І ми, якщо чесно, впевнені, що у кінці кінців буде мир, війна закінчиться, і Європа буде грати важливу активну роль", - повідомив Зеленський.

Про що говоритимуть на тристоронніх переговорах

Як повідомив президент України, "передусім, американська сторона вже дала сигнали, що хоче говорити про гарантії безпеки для України і про пакет відновлення нашої держави (Prosperity package)".

"Вони також обговорюють з нашою командою питання, які ми хочемо порушувати на зустрічі 10-11 листопада в Абу-Дабі. Для нас це пріоритетні речі. Енергетика – припинення вогню з обох боків, а також критична інфраструктура. Друге – це зерно, а значить – розблокування Чорного моря", - відзначив Зеленський.

"Третій аспект – люди. У якому форматі ми можемо збільшити обмін. Бажано обмін "всіх на всіх". Але, принаймні, як можна збільшити і зробити обмін і повернення людей додому більш інтенсивними", - підкреслив Зеленський.

При цьому, ще одне питання, на якому наполягає Україна, - це проведення зустрічі лідерів України та Росії за посередництва США.

"Це говорить про те, що підготовка зустрічі на рівні лідерів у тристоронньому форматі бажана з обов’язковою присутністю Європи", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що поділяє з канцлером Німеччини Мерцом однакове бачення.

"Не може бути стабільного і сталого миру, якщо Європа не буде залучена у тому чи іншому форматі до перемовин", - сказав Зеленський.

Позиція Німеччини

Своєю чергою, як сказав Фрідріх Мерц, він поділяє оцінку Зеленського стосовно зустрічі в Абу-Дабі.

"Важливо, щоб Росія серйозно проводила переговори про припинення вогню та про мирні переговори. Я цього ще не бачу", - наголосив Мерц.

Він запевнив, що на кожному рівні робиться усе, аби закінчити війну. І задіяні усі дипломатичні ресурси. А Федеральний уряд Німеччини на різних рівнях теж залучений до процесу.

"Зустріч в Абу-Дабі буде однією із зустрічей з цілої низки зустрічей, які вже відбулися і ще відбудуться, допоки ми не доб’ємося припинення війни", - сказав Мерц.

Як підкреслив канцлер, Німеччина є партнером, який найбільше допомагає Україні.

"І важливо, щоби ми надсилали сигнал як Україні, так і Москві, що ми і надалі продовжимо нашу підтримку України, допоки не закінчиться війна. І це також сигнал німецького народу, що ми робимо це також з власного нашого інтересу, і ми діємо в інтересах Європи, аби у нас була стабільна і вільна Європа. І ми будемо надалі це робити", - сказав Мерц.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, 10-11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США мають відбутися тристоронні переговори на технічному рівні між Україною та Росією.

Російську сторону знову очолюватиме Володимир Мединський, який раніше на переговорах відзначався розмовами не про конкретні шляхи до миру, а псевдоісторичними екскурсами.

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