Під американські обмеження також підпадають Іран та Росія.

Адміністрація Байдена планує зупинити поставки до Китаю більш просунутих чіпів штучного інтелекту, розроблених американським виробником Nvidia та іншими компаніями.

Як повідомляє Reuters, дані заходи спрямовані на те, щоб перешкодити Пекіну отримувати передові американські технології для зміцнення своєї армії.

"Правила, які набудуть чинності через 30 днів, обмежують ширший діапазон передових чіпів та інструментів для виробництва чіпів для більшої кількості країн, включаючи Іран та Росію, а також вносять у чорний список китайських розробників чіпів Moore Threads і Biren", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові заходи закривають лазівки в нормах, оприлюднених у жовтні минулого року, і, ймовірно, будуть оновлюватися "щонайменше щорічно", заявила журналістам міністр торгівлі Джина Раймондо.

Метою є обмеження доступу Китаю до "передових напівпровідників, які можуть сприяти прориву в галузі штучного інтелекту та складних комп’ютерів, які мають вирішальне значення для китайських військових застосувань", - зазначила Раймондо.

Речник посольства Китаю заявив, що китайська сторона "рішуче виступає проти" нових обмежень, додавши, що "довільне встановлення обмежень або насильницьке прагнення до роз'єднання на догоду політичному порядку денному порушує принципи ринкової економіки та чесної конкуренції і підриває міжнародний економічний та торговий порядок".

Журналісти пояснюють, що нові заходи демонструють намагання адміністрації Байдена уповільнити поставки мікросхем та інструментів для виробництва чіпів у Китай, навіть попри зростаюче занепокоєння щодо ролі, яку американські технології відіграють у модернізації пекінської армії.

Після публікації оновлених правил провідний американський розробник чіпів зі штучним інтелектом Nvidia заявив, що він відповідає нормам і не очікує істотного впливу на найближчі результати.

Компанія Biren заявила, що рішуче виступає проти внесення її в чорний список і буде звертатися до уряду США з проханням переглянути це рішення. Компанія Moore Threads заявила, що категорично не погоджується з додаванням її до торгового чорного списку.

Війна мікросхем - останні новини

На початку вересня 2023 року повідомлялося, що Російська Федерація, попри санкції, збільшує імпорт критично важливих мікросхем для війни проти України. Тоді повідомлялося, що близько 98% транзисторів, мікрочіпів та більш спеціалізованих мікропроцесорів проходять через треті країни до Росії. У 2022 році цей показник дорівнював 54%.

У жовтні повідомлялося, що Сполучені Штати Америки обмежать торгівлю з 42 китайськими компаніями через постачання мікроелектроніки до Росії. Так, окрім 42 китайських компаній, Міністерство торгівлі США включило в список експортного контролю компанії з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, ОАЕ і Великобританії, що означає, що тепер перед відправкою товарів організаціям з реєстру постачальникам повинні надати "важкоотримувані ліцензії".

Вас також можуть зацікавити новини: