Введення Штатами нових експортних обмежень проти технологічного сектора Китаю змусило розробників змінити підхід до створення чіпів.

Видання Financial Times днями опублікувало цікавий матеріал, в якому йдеться про навмисне погіршення своїх процесорів китайськими айті-гігантами через нещодавно введені санкції США проти технологічного сектора Китаю.

Йдеться про розробки Alibaba і Biren Technology, які повинні були стати базою для нових графічних процесорів, створюваних в Китаї. Однак створюють їх на потужностях тайванської Taiwan Semiconductor Manufacturing (tsmc), а значить, вони підпадають під американські обмеження.

Повідомляється, що чіпи в прискорювачах обчислень Biren BR100 мали забезпечувати швидкість в 640 гігабайтів в секунду, але американські обмеження обмежують обчислювальну потужність будь-якого напівпровідника до 600 ГБ/сек, що підриває цей логістичний ланцюг. У зв'язку з цим, судячи з офіційного сайту чіпа, його роботу довелося обмежити швидкістю в 576 ГБ/с.

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Нові торгові обмеження Вашингтона поширюються на виробників мікросхем з третіх країн, які покладаються на американські технології або обладнання в процесі виробництва напівпровідників, включаючи майже всіх передових виробників мікросхем, в тому числі TSMC.

Це означає, що обмеження можуть призвести до фактичного ембарго на всі високопродуктивні процесори, що постачаються в Китай. Вважається, що нові заборони потенційно можуть застосовуватися до компаній, які намагаються кинути виклик домінуванню Nvidia та AMD.

США проти Китаю: війна за технології

Штати активно намагаються обмежити доступ до високоякісних напівпровідникових технологій і збільшити свої виробничі потужності в рамках стратегічної конкуренції з Китаєм.

1 вересня стало відомо, що адміністрація президента США ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію. Це стало черговою спробою США використовувати напівпровідники в якості інструменту, що стримує досягнення конкурентів в таких областях, як високопродуктивні обчислення і штучний інтелект.

Обмеження є "частиною холодної війни між двома країнами за першість у передових технологіях", пишуть ЗМІ.

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