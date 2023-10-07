Внесення в цей список означає, що тепер перед відправкою товарів організаціям з реєстру постачальники повинні надати "важкоотримувані ліцензії".

США обмежать торгівлю з 42 китайськими компаніями через постачання мікрочіпів до Росії.

Поставляються чіпи амерканского виробництва Росія застосовує в системах наведення ракет і дронів, які використовуються для ударів по цивільних цілях в Україні, повідомляє Reuters.

Крім 42 китайських компаній, Міністерство торгівлі США включило в список експортного контролю Компанії з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, ОАЕ і Великобританії. Внесення в цей список означає, що тепер перед відправкою товарів організаціям з реєстру Постачальники повинні надати "важкоотримувані ліцензії".

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"Сьогоднішні поповнення списку дає чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми з'ясуємо це і вживемо заходів", - заявив заступник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

Санкції проти РФ - деталі

США 25 вересня вирішили ввести експортні обмеження проти п'яти російських компаній. Як повідомляє офіційний журнал Федерального уряду США, посилити санкції вирішило Міністерство торгівлі США, а саме - бюро питань промисловості та безпеки.

Раніше Канада оголосила про нові санкції проти Росії - під обмеження потрапили 42 особи та 21 юридична особа. Під обмеження потрапили Московський державний інститут міжнародних відносин, видання "Погляд", "Комсомольська правда", Молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Російське географічне товариство", очолюване Шойгу, клуб" Валдай"", акціонерне товариство "Володимир Точмаш", ПАТ "Ковровський механічний завод" та інші.

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