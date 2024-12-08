Американський лідер запевнив, що активно намагається покласти край війні.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "можливо" може очікувати, що не отримає стільки ж військової допомоги від Штатів, коли він повернеться в Білий дім. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Meet the Press.

Він сказав, що активно намагається покласти край війні, "якщо зможе".

Крім того, Трамп заявив, що не братиме на себе зобов'язання зберегти США в НАТО, яке було оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.

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За його словами, він збереже роль Америки в Альянсі, "якщо вони заплатять за рахунками".

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