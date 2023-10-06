Досі американська військова допомога Україні надходила за трьома іншими програмами.

9 травня 2022 року відбулася історична подія – президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України, що сталося уперше з часів Другої світової війни. Закон вступив у силу ще в тоді, проте програма так і не запрацювала.

Як пояснюється в матеріалі BBC Україна, до цього моменту американська військова допомога Україні надходила за трьома іншими програмами з федерального бюджету США:

Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),

зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF)

вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA – Presidential Drawdown).

На відміну від ленд-лізу, зброя, надана Україні в рамках цих програм, є безкоштовною. Ленд-ліз за своєю суттю натомість передбачає лізинг чи оренду озброєння, за що доведеться платити. І в Україні, і в США його вважали "запасним варіантом" на випадок, якщо Конгрес відмовиться виділяти кошти за трьома цими програмами.

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"В тексті закону прямо прописано, що президенту США "надаються розширені повноваження укладати договори з урядом України про надання в оренду або в лізинг оборонних засобів для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення та для інших цілей". Однак, по-перше, Київ та Вашингтон так і не уклали відповідні угоди, де, вочевидь, були б прописані всі необхідні умови і об'єми військової допомоги, а, по-друге, що більш важливо, цей закон діяв лише на 2022 і 2023 фіскальні роки в США. Новий фіскальний рік в Америці наступив з жовтня", – йдеться у публікації.

Колишній посол України в США Валерій Чалий також наголосив, що в проекті оборонного бюджету США на 2024 рік є поправка про продовження ленд-лізу, тож ще зарано говорити про кінець цього механізму. Крім того, на його думку, підписання ленд-лізу в перші місяці повномашстабного вторгнення РФ в Україну радше було сигналом Кремлю, а не "запасним варіантом".

Водночас дипломат стверджує, що за зброю, надану через ленд-ліз, не обовʼязково доведеться платити:

"В мене виникає питання, а чому всі вважають, що треба буде платити (за передану зброю)? Річ у тому, що все це має бути прописано в угоді. Платити чи не платити, або взагалі буде просто умова повернути неушкоджену техніку (після війни, – Ред.), ми не знаємо, тому що навіть проєкту такої угоди немає", – сказав він.

Тим часом джерело ВВС, дотичне до цього питання, допускає, що одна з причин, чому ленд-ліз так і не запрацював, полягає в тому, що адміністрації Байдена "зручніше" розподіляти фінанси, а не військову техніку.

"Тобто Конгрес виділяє з бюджету кошти на військову допомогу Україні, а Білий дім і Пентагон вже самі вирішують, на які конкретно зразки озброєння їх витратити чи яким саме військовим заводам розподілити. Це також "більш гнучкий" механізм, на який не має впливу опозиція серед конгресменів-республіканців, наголошує джерело", – зазначається в статті.

Ленд-ліз ще можуть продовжити. Проте, на думку американіста Олександра Краєва, враховуючи загострення в політикумі США, можливо, проукраїнські сили вирішили поки не порушувати це питання перед голосуванням за бюджет.

"Він може ще бути ухвалений просто для запобігання якихось маніпуляцій, бо наступного року не тільки президентські, але й конгресові вибори в США. І для того, щоб убезпечити Україну від нових політичних криз, для того, щоб убезпечити Україну від маніпулювання з боку Конгресу, в принципі ще є шанс того, що на якомусь етапі повернуться до питання ленд-лізу", – сказав він.

Допомога США Україні

За час повномасштабної війни РФ проти України Сполучені Штати стали одним із найбільших донорів військової підтримки. За даними ЗМІ, Вашингтон надав Києву допомоги вже на понад 60 млрд доларів, і левова частка цієї суми – саме за озброєння та амуніцію.

Крім того, 4 жовтня стало відомо, що США відправлять Україні конфісковану в Ірану зброю. У Центральному командуванні США повідомили, що йдеться про близько 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм.

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