США вже двічі ініціювали відповідну дискусію в Катарі та Омані.

Сполучені Штати Америки готові послабити санкції проти Ірану в обмін на згоду припинити поставляти дрони в Росію.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела серед чиновників США та Ірану. За даними видання, Вашингтон ініціював відповідну дискусію двічі на переговорах у Катарі та Омані.

США вимагають, щоб Іран припинив поставки в Москву не тільки дронів, але і запчастин до них.

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Як відомо, на офіційному рівні Тегеран заперечує свою "дронову" співпрацю з Росією. Однак Вашингтону мало однієї риторики, там чекають від Ірану "більш конкретних кроків", підтвердив Іранський чиновник FT.

Також США наполягають, щоб Тегеран відновив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і відмовився від збагачення урану вище 60%.

При виконанні цих умов в Білому домі готові пообіцяти, що не будуть вводити нові санкції проти Ірану (виключення стосуються тільки сфери прав людини), а також не будуть вести жорсткий контроль з приводу вже прийнятих нафтових обмежень.

Іран став копіювати японську електроніку для своїх "Шахедів"

Раніше стало відомо, що Іран знайшов спосіб обійти санкції щодо заборони на експорт запчастин, необхідних Тегерану для виготовлення дронів-камікадзе "Шахедів". Саме їх режим негласно постачає армії РФ для атак по Україні.

Зокрема, там навчилися копіювати ряд деталей японської електроніки. За даними WSJ, в одному зі збитих іранських БПЛА в Україні знайшли дві таких запчастини. ЗМІ кажуть, що це може свідчити про те, що Тегеран, можливо, налагодив власне виробництво японських деталей.

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