Це знижує ефект від будь-яких санкцій, що обмежують поставки електроніки в Іран.

Іран навчився самостійно виготовляти деякі складні компоненти для виробництва дронов-камікадзе, тому ефект від західних санкцій проти Тегерана буде слабшим. Про це пише The Wall Street Journal.

Відзначається, що Іран все ще отримує більшу частину деталей для своїх дронів від американських, європейських і японських компаній, але поступово іранці переходять на власні комплектуючі.

"Іран більше покладається на вітчизняні компанії у виробництві деталей для своїх безпілотних літальних апаратів, через що США і їхнім союзникам стає все важче зірвати його за допомогою санкцій", - йдеться в звіті дослідницької групи Conflict Armament Research.

Відео дня

Так, у збитих над Україною безпілотниках були знайдені деталі, виготовлені невеликою приватною іранською компанією з виробництва електроніки Sarmad Electronics Sepahan. Досі ця компанія не потрапляла під західні санкції.

"Оскільки санкції обмежують іноземні поставки, вони, безумовно, відчувають необхідність виробляти якомога більше всередині країни", — сказав Деміен Сплітерс, заступник директора з операцій Conflict Armament, який вивчав дрони.

Раніше США і європейські країни вже ввели санкції проти десятків компаній і приватних осіб, імовірно пов'язаних з іранською індустрією безпілотників. Але ці зусилля досі мали обмежений вплив. Багато частин безпілотників, таких як мікрочіпи, об'єктиви камер, двигуни та системи GPS, широко доступні на комерційному ринку, що ускладнює перекриття поставок Ірану для США та їх союзників.

Тепер же проблема посилилася. В іранських безпілотниках, збитих в Україні, знайшли дві деталі, які виявилися іранськими копіями японських деталей, які раніше Іран змушений був імпортувати. Перехід Ірану на самостійне виробництво цих деталей експерти пов'язують з активними спробами Японії припинити поставки своєї електроніки в Іран.

У той же час експерти відзначають, що поки іранські компанії можуть копіювати тільки найпростіші з використовуваних в безпілотниках деталей. Для отримання більш складних компонентів Іран як і раніше змушений покладатися на американські, азіатські та європейські компанії.

Санкції проти Ірану - останні новини

У травні Україна ввела санкції проти Ірану через постачання іранських дронів-камікадзе до Росії, яка потім використовує їх для ударів по українських тилових об'єктах. Санкції введено відразу на 50 років.

Тим часом країни Європи планують вийти з так званої ядерної угоди з Іраном, яка передбачала поступове скасування санкцій проти Тегерана. Причина та ж-постачання іранських дронів до Росії для використання їх у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: