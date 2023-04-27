Йдеться про ФСБ Росії та розвідувальну організацію КВІР Ірану.

США вводять нові санкції щодо груп в Росії та Ірані, обвинувачених у захопленні американців в заручники. Вашингтон працює над запобіганням нових захоплень і потенційною можливістю звільнення затриманих громадян.

За інформацією видання CNN, цей крок зробили на тлі кількох гучних справ про неправомірне затримання американців. Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal, і Пол Вілан, колишній морський піхотинець, утримуються під вартою в Росії за звинуваченням у шпигунстві, яке кожен з них категорично заперечує.

Американські громадяни Сіамак Намазі, Емад Шаргі і Морад Тахбаз утримуються в сумнозвісній іранській в'язниці Евін, де, за повідомленнями, застосовувалися тортури.

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Санкції, введені в четвер, 27 квітня, покарають організації, які США звинувачують в утриманні заручників або неправомірному затриманні американців. Йдеться про Федеральну службу безпеки РФ та іранську розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані чотири людини також потрапили під нові санкції.

Офіційні особи заявили, що ці кроки повинні послужити попередженням тим, хто думає взяти американців в заручники.

"Ми також показуємо, що не можна займатися такою жахливою поведінкою, використовуючи людей як пішаків, як козирів, не платячи за наслідки, і це деякі з наслідків", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Справа журналіста Гершковича - що відомо

Силовики затримали в Єкатеринбурзі журналіста видання WSJ Евана Гершковича наприкінці березня 2023 року. Його звинуватили в шпигунстві. При цьому працівник ЗМІ не визнає своєї провини, а його справа під грифом "цілком таємно".

10 квітня Держдеп визнав журналіста "неправомірно затриманим Росією".

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