Сторони також обговорили будівництво баз і складів для накопичення техніки і зброї.

Влада США підтвердили, що посилить свій постійний військовий контингент у Польщі.

Про це сказав польський прем'єр Матеуш Моравецький, передає RMF24. Він зазначив, що на зустрічі віце-президент США Камала Харріс підтвердила плани щодо посилення постійної присутності американських військ у Польщі.

Моравецький уточнив, що Харріс говорила не тільки про додаткову присутність декількох тисяч солдатів, але і про будівництво баз і складів для накопичення техніки і зброї.

Відео дня

Техніка, як зазначив прем'єр, є найголовнішим зараз. "Це показує російська агресія, з якою стикаються наші східні сусіди. І цього обладнання в Польщі буде набагато більше", - зазначив він.

Моравецький підкреслив, що США повністю підтримують ідею зміцнення своєї присутності в Польщі.

Крім того, сторони обговорювали щит протиракетної оборони, який будується в Редзіково на півночі Польщі.

Присутність США в Польщі

Про те, що США планують розширити свою присутність в Польщі стало відомо ще у вересні 2019 року. Тоді США мали намір відправити в цю євпропейську країну тисячу своїх військових. При цьому Польща була зобов'язана за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для розміщення солдат.

З тих пір американський контингент в Польщі тільки розширювався, а з початком війни в Україні, перебування там військових США тільки збільшило свою актуальність.

Вас також можуть зацікавити новини: