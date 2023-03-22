Держсекретар не відповів на запитання про те, чи видасть влада США президента Росії МКС, якщо він приїде.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на слуханнях в Сенаті, що будь-яка європейська країна, яка є стороною Міжнародного кримінального суду (МКС), має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він відвідає цю країну, пише CNN.

"Я думаю, що будь-хто, хто є стороною в суді і має зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання", – сказав Блінкен у відповідь на запитання сенатора.

Блінкен також не відповів на запитання про те, чи видасть влада США президента Росії МКС, якщо він приїде в цю країну. Натомість він зауважив, що США не є стороною в суді. Країна відкликала свій підпис, так і не ратифікувавши статут, на початку 2000-х.

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"Я не думаю, що він планує найближчим часом приїхати сюди", — сказав Блінкен.

Путін дійсно майже не залишав Росію в останні роки, а в США не їздив з 2015 року.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі ухвалив рішення видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, якого разом із дитячим омбудсменом Росії Марією Львовою-Бєловою вважають причетними до депортації дітей з України. Головний прокурор МКС Карім Хан пояснював, що виданий в Гаазі ордер є довічним.

Відтак в будь-якій з 123 держав світу, які ратифікували Римський статут – України та США серед них немає – мають заарештувати Путіна в разі його потрапляння на їхню територію. Німеччина вже висловила готовність це зробити, тоді як ПАР не знає, як діяти далі і збираються консультуватися з російською стороною.

Європейський союз підтримав рішення суду в Гаазі щодо ордера на арешт Путіна. Водночас заяву про це опублікували від імені головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, а не від імені блоку. Проти цього, зокрема, виступила Угорщина.

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