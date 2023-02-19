Президент Польщі зазначив, що Варшава посилювала свої збройні сили після гібридної атаки Білорусі.

Про можливу спробу Російської Федерації окупувати Україну знали у Варшаві до повномасштабного вторгнення росіян. У Європі сподівалися, що Москва не піде на цей крок.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що нічого не можна було зробити, особливо, коли війна фактично повинна була початися.

"Росіяни накопичували військові підрозділи тривалий час. У нас була інформація, що їх кількість вже перевищувала 150 тисяч, вони повільно наближалися до 200 тисяч російських військ, зосереджених навколо кордонів України. Ми очікували, що відбудеться якась форма агресії, що буде спроба окупувати всю Україну. У всіх була тиха надія, що Росія не здійснить цю атаку", – пояснив політик в інтерв'ю журналістиці 1+1 Наталії Мосейчук в ефірі національного телемарафону.

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Крім того, він нагадав, що Білорусь здійснила гібридну атаку на Польщу восени 2021 року, коли Мінськ намагався виштовхнути нелегальних мігрантів. За словами польського президента, це стало поштовхом для модернізації збройних сил і збільшення витрат на оборону.

"Ми вирішили захищати кордон, щоб показати, що ми згуртовані, готові і що це не означає, що ми недооцінюємо небезпеку. Виявилося, що це було правильне рішення. Загалом, ми знаходимося в підвищеній бойовій готовності і саме Білоруська Гібридна атака мігрантів на наш кордон, безсумнівно узгоджена з Кремлем, була для нас чітким сигналом, що стає гаряче", – підсумував Дуда.

Позиція Польщі щодо війни в Україні - що відомо

Польська влада з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагала Україні. Допомога була як військова, так і гуманітарна. При цьому мільйони українців знайшли тимчасовий притулок у Польщі.

При цьому прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький закликав передати Україні ЗРК Patriot, які їм запропонувала Німеччина, але Берлін не схвалив таку ідею.

Крім того, саме Варшава стала рушійною силою, яка зрушила з мертвої точки питання поставок танків.

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