Там зазначили, що не дозволять росіянам себе залякати.

Франція не злякалася змін у ядерній доктрині РФ, про які напередодні оголосив Путін. Про це заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро.

"Це всього лише риторика. Ми не дозволимо себе залякати цими погрозами", - прокоментував міністр в ефірі Cnews. Він зазначив, що Путін використовує ядерний шантаж "останні два з половиною роки, щоб занепокоїти" країни НАТО. За його словами, зміна ядерної доктрини РФ також не стала сюрпризом, тому що це було анонсовано.

Барро повторив заклик французького президента Еммануеля Макрона до Путіна про повернення "до здорового глузду".

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Барро додав, що схвалення ударів західними далекобійними ракетами по РФ не можна сприймати як агресію НАТО, оскільки Кремль сам спровокував цю ескалацію залученням північнокорейських військових.

Водночас глава МЗС Франції висловив думку, що поточна ситуація не завадить початку мирних переговорів між Україною та РФ.

Нова ядерна доктрина РФ

Учора Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ. Таке рішення оглядачі вважають відповіддю на перше застосування Києвом далекобійних західних ракет по російській території.

Путін посилюватиме ядерний шантаж з метою схилити новообраного президента США Дональда Трампа для тиску на Україну, вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

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