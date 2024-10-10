У навчаннях братимуть участь понад 60 літаків.

Організація Північноатлантичного договору у понеділок, 14 жовтня, розпочне навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні. Навчання відбудуться у Північному морі біля Великої Британії, Бельгії та Нідерландів:

"У нестабільному світі вкрай важливо, аби ми випробували нашу оборону, зміцнили нашу оборону для того, щоби наші супротивники знали, що НАТО готове і здатне відреагувати на будь-яку загрозу".

Навчання НАТО

Як відомо, Steadfast Noon проводяться щороку вже протягом десятка років. У 2023 році у маневрах брали участь 13 країн Альянсу і різні типи літаків, включно з найсучаснішими винищувачами і американськими бомбардувальниками B-52.

Щороку навчання відбуваються в різних країнах. Минулого року тренувальні польоти відбувалися над Італією, Хорватією і Середземним морем.

Нагадаємо, Москва продовжує погрожувати світу застосуванням ядерної зброї. Професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман вважає, що кремлівський правитель Путін опинився у пастці "класичного парадокса ядерного століття".

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