Сполучені Штати стикаються із загостренням відносин як з Китаєм, так і з Росією.

Сили Командування повітряної мобільності США були добре підготовлені до вирішення складного завдання одночасного надання допомоги Україні та нарощування потенціалу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив Newsweek глава Командування повітряної мобільності США (AMC) генерал ВПС Майк Мініган на тлі того, як Сполучені Штати стикаються із загостренням відносин як з Китаєм, так і з Росією.

"Війна чи конфлікт не є неминучими. Найкраще, що я можу зробити для свого командного ланцюга, для керівників, як цивільних, так і військових, це дати їм силу, готову вийти на поле бою і домінувати. Ми демонструємо готовність, яка стимулює стримування, щоб будь-який потенційний супротивник подивився на нас і сказав: "Я не хочу цього сьогодні. Сьогодні не мій день. Я не готовий до готовності, яку вони демонструють". І готовність також є основою для вирішальної перемоги", - підкреслив Мініган.

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Командування повітряної мобільності США зобов'язане переміщати всі види активів, від військ, зброї та спорядження до палива, медикаментів і біженців, по всій території найбільшої військової мережі на Землі. За словами Мінігана, AMC має унікальну можливість "перекинути сили дуже далеко і дуже швидко" зі своїми приблизно 1100 літаками і в 100 разів більшим персоналом.

"Ми зруйнуємо тиранію відстані, ми зруйнуємо тиранію води, і команда мобільності дійсно зможе вирватися з США і зробити що завгодно. Я можу давати надію. Я можу давати силу. Я можу давати все, що вирішать наші обрані посадові особи", - сказав генерал.

І все ж Мініган визнає, що "завжди є напруга" в роботі з такою інтенсивністю більш ніж в одному театрі одночасно. Зробити це, сказав він, "звичайно, складно, але це не те, що нас дивує".

Майже через два роки після того, як AMC здійснила одне з найбільших в історії повітряних перевезень з Афганістану, Мініган вказав на постійний потік американської допомоги Україні в умовах війни з Росією як на "чудовий приклад" того, що його сили можуть зробити сьогодні. Такі поставки допомоги були здійснені, коли AMC провела свої найбільші в історії навчання з готовності, які вперше проводилися на 3000-мильній ділянці Азійсько-Тихоокеанського регіону.

У навчаннях "Mobility Guardian 2023", які почалися 5 липня і мають завершитися в п'ятницю, беруть участь тисячі військовослужбовців і десятки літаків з Австралії, Канади, Франції, Японії, Нової Зеландії та Великої Британії, а також зі США.

Навчання тривали, незважаючи на пересічні логістичні проблеми, пов'язані не тільки з наданням підтримки Україні, але і з перевезенням президента США Джо Байдена в Європу для участі в саміті НАТО минулого тижня, а також з подоланням двох штормів, що вирують в Тихому океані.

"Ми навмисно зробили це в розпал усіх інших подій, щоб ми могли вирішити [це]. Інвестиції, які мені потрібні, - це інвестиції в розуміння, інвестиції в реальну географію, в якій нам довелося б діяти, якби це сталося. Отже, ми дуже добре розуміємо, що потрібно, щоб не тільки поставити цю лінзу стримування, а й забезпечити вирішальну перемогу, якщо до цього дійде", - сказав Мініган.

Він вказує на Тихоокеанський театр як на об'єкт особливої уваги, враховуючи підвищену увагу до нього трьох останніх президентів США.

"Три президенти поспіль попереджали нас про те, що Китай є нашим головним завданням. Те, що ви бачите у виконанні Mobility Guardian, є сильним визнанням того, що сказали три президенти, і того, що нам потрібно зробити, щоб домогтися перемоги", - сказав Мініхан.

Коли справа доходить до реальних військових сценаріїв, американський генерал навів приклад того, що вірним є і зворотне.

"До частини логістики немає короткого шляху. Ви бачите, як це відбувається з операцією Росії в Україні. Якщо ви скорочуєте логістику, ви ризикуєте зазнати невдачі", - сказав Мініган.

Проте Мініган зазначає, що залишаються прогалини, які необхідно заповнити, особливо ті, які "пов'язані з невідкладністю і діями". Генерал заявив, що "завжди повинні бути інвестиції в наш інвентар, але зараз найбільші інвестиції - це сформулювати терміновість, до якої ми повинні бути готові, і дії, необхідні для цього".

Як заявив Мініган, також є можливості для поліпшення зв'язку між активами, як серед операцій AMC в небі, так і з такими системами, як пристрої, підключені до супутникової угруповання Starlink на землі.

"Я хочу, щоб мої літаки могли спілкуватися так само, як наші мобільні телефони і наші автомобілі... Нам потрібні сучасні літаки, нам потрібні речі, здатні впоратися з найсерйознішими загрозами", - сказав він.

Кінцева мета, стверджував Мініган, полягає не тільки в тому, щоб бути готовим до потенційної битви, як тільки вона вибухне, але і в тому, щоб, в першу чергу, утримати її від будь-якого прояву.

Війна США і Китаю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в січні ЗМІ опублікували службову записку Майка Мінігана, в якій той припускав, що США і Китай почнуть війну в 2025 році через Тайвань. За словами генерала, президентські вибори 2024 року в США створять "розсіяну Америку", що принесе користь главі Китаю.

Колишній радник командування в Індо-Тихоокеанському регіоні Ерік Саєрс сказав, що люди повинні інтерпретувати записку Мінігана як "контрольоване листування з підлеглими про те, що він очікує від них невідкладних дій для підвищення готовності командування".

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