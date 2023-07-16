На думку американських політиків, цьому сприятиме агресивна поведінка РФ.

Деякі сенатори від Республіканської та Демократичної партій висловили думку, що розширення НАТО в Азію неминуче.

В інтерв'ю каналу NBC, сенатори нагадали, що на саміті НАТО у Вільнюсі були присутні прем’єр-міністри Японії та Австралії, президент Кореї. І це був дійсно сильний сигнал щодо НАТО, вважають сенатори.

При цьому один з сенаторів від Демократичної партії додав, що розширення Альянсу у Азію вже почалося з угоди AUKUS між Великобританією, Австралією та США.

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Політики висловили переконання, що азіатські союзники США дуже уважно дивляться на те, що сталося з Україною, і розуміють, що існує більша потреба брати участь у НАТО.

"Путін не тільки розширив НАТО, а фактично зміцнив рішучість таких країн, як Японія, Корея, Тайвань та інших країн", - сказала сенатор-демократ Теммі Дакворт.

Японія та НАТО

Після вторгнення РФ в Україну Японія вирішила зблизитися з НАТО. В даний час країна веде переговори про відкриття першого в Азії офісу Альянсу. На думку ЗМІ, такий розвиток подій викличе критику з боку Китаю.

А 12 липня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда привітав угоду Японії і НАТО про нову програму партнерства. Тоді Кісіда сказав, що сподівається на майбутню співпрацю в нових сферах, включаючи кібербезпеку, і поглиблення співпраці в міру розширення взаємодії НАТО з Індо-Тихоокеанським регіоном.

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