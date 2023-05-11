Незалежна комісія проведе розслідування, заявила влада ПАР.

Посол США в ПАР Рубен Брігеті заявив, що в грудні Південно-Африканська Республіка передала Росії зброю і боєприпаси для війни з Україною. У президента ПАР відреагували на ці звинувачення.

Прес-секретар президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що влада "із заклопотаністю взяла до відома" висловлювання посла. Звинувачення Брігеті, за словами спікера, "підривають дух співпраці і партнерства" між країнами.

Магненья також повідомив, що існує домовленість з США про те, що незалежна комісія проведе розслідування інциденту з російським судном.

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"Загальновідомо, що російське судно, відоме як Lady R, пришвартувалося в ПАР. З тих пір були різні твердження про мету подорожі. Хоча досі не було представлено жодних доказів на підтримку цих тверджень, уряд зобов'язався провести незалежне розслідування, яке очолить суддя у відставці. На нещодавній зустрічі між південноафриканською делегацією та американськими чиновниками обговорювали Lady R, і було досягнуто домовленості про те, що розслідування буде йти своїм шляхом, і що американські спецслужби нададуть будь-які докази, які вони мають. Тому викликає розчарування той факт, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте розуміння з цього питання і дуже позитивні і конструктивні відносини між двома делегаціями", – зазначив Магвенья в офіційній заяві.

Що повідомлялося про постачання зброї з ПАР до Росії

У грудні 2022 року судно Lady R (приписане до російського міста Астрахань) зупинялося на військово-морській базі ПАР Саймонстаун.

11 травня після поїздки в США з делегацією посадових осіб ПАР посол Вашингтона Рубен Брігеті заявив, що американська сторона впевнена в тому, що Південно-Африканська Республіка завантажило на судно зброю і боєприпаси, після чого воно вирушило до Росії.

Як відомо, ПАР після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжувала військову співпрацю з країною агресором і не підтримувала резолюції ООН з вимогою до Москви вивести свої війська з української території.

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