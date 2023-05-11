США хочуть, щоб ПАР дотримувалися своєї ж оголошеної політики неприєднання.

Вашингтон переконаний в тому, що ПАР постачала зброю російській армії. Як пише News24, про це заявив посол США в ПАР Рубен Брігеті після поїздки в США з делегацією посадових осіб ПАР.

"Серед того, що ми відзначили, була стоянка вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун в період з 6 по 8 грудня 2022 року. Ми впевнені, на це судно в Саймонстауні вантажили зброю і боєприпаси, коли воно поверталося в Росію", — сказав посол.

Йдеться про судно Lady R, яке плаває під російським прапором і приписане до російського портового міста Астрахань. Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання. За його словами, він писав офіційне звернення до міністра оборони оборони ПАР Танді Модізе, який критикує відносини США з африканськими країнами, після інциденту.

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"Ми не вважаємо це питання розв'язаним, і ми хотіли б, щоб ПАР практикувала свою політику неприєднання [до війни проти України]", — сказав він.

Посол додав, що також США висловлювали представникам ПАР побоювання з приводу спільних з Китаєм і Росією військових навчань в кінці лютого 2023 року – в річницю вторгнення росіян в Україну.

Війна в Україні - позиція ПАР

Південно-Африканська Республіка (ПАР) офіційно заявляє про те, що дотримується політики неприєднання щодо війни, розв'язаної Росією проти України.

Країна публічно не засуджує Росію за злочини проти України і утримувалася під час голосувань в ООН за резолюції із закликами до росіян вивести свої війська негайно і без умов.

При цьому ПАР продовжувала військову співпрацю з Росією і брала участь у спільних з Китаєм навчаннях в Індійському океані.

Країна також очікувала на візит російського диктатора на саміт БРІКС в серпні 2023 року і шукала шляхи невиконання ордера суду в Гаазі, що зобов'язує її заарештувати Путіна.

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