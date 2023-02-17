Навчання з можливим пуском ракет відбудуться в Індійському океані спільно з Китаєм і ПАР.

Росія повинна взяти участь у спільних військово-морських навчаннях з Китаєм і Південною Африкою, на яких може відбутися випробувальний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". Все це відбудеться на тлі саміту Великої Сімки 24 лютого, повідомляє Sky News.

Як повідомляється, фрегат з ракетою "Циркон" був відправлений на 10-денні спільні навчання в Індійському океані, які приурочені до першої річниці вторгнення в Україну.

Тим часом в минулі вихідні в Кейптауні пришвартувалося судно з буквами Z і V -сумнозвісними символами, які московські сили використовують для пропаганди вторгнення в Україну.

Відео дня

Раніше росіяни повідомляли, що в ході навчань буде проведено навчальний пуск ракети "Циркон", хоча національні сили оборони ПАР це спростували.

Видання зазначає, що рішення ПАР провести у себе військові навчання викликало критику всередині країни і посилило побоювання Заходу з приводу російського і китайського впливу в Африці.

Уряд ПАР на чолі з президентом Сірілом Рамафосою заявляє, що зберігає нейтральну позицію щодо війни на Україні і утримався від прийняття в минулому році резолюції ООН, яка засуджує Кремль.

Російська гіперзвукова ракета "Циркон" - що про неї говорять експерти

"Циркон" - двоступенева ракета, дальність її польоту може становити до 600 кілометрів. У Росії заявляли, що гіперзвуковими ракетами "Циркон" будуть оснащуватися підводні човни і надводні бойові кораблі флоту РФ.

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що масове виробництво ракет "Циркон" в Росії не розпочато, тому погрози Путіна про взяття їх на озброєння він назвав звичайною пропагандою.

Інший військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що Росія завжди завищує офіційні характеристики зброї. Тому і характеристики "Циркону" теж можна піддавати сумнівам.

Вас також можуть зацікавити новини: