Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон знає про "постійний інтерес Росії до торгівлі золотом у Судані".

У понеділок Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в ООН у фінансуванні двох воюючих сторін у Судані.

Як пише Reuters, це стало очевидним кроком уперед порівняно з попереднім твердженням Вашингтона, що Москва грає на обох сторонах конфлікту для досягнення політичних цілей.

У листопаді Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що закликає воюючі сторони негайно припинити бойові дії і забезпечити доставку гуманітарної допомоги. Решта 14 членів Ради проголосували за цей документ.

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"Росія вибрала обструкцію: стоячи на самоті, вона голосувала за те, щоб наражати на небезпеку цивільне населення, фінансуючи водночас обидві сторони конфлікту - так, я так і сказала: обидві сторони", - заявила в понеділок представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

У відповідь на прохання розповісти докладніше Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон знає про "постійний інтерес Росії до торгівлі золотом у Судані" та засуджує будь-яку матеріальну підтримку сторін, що воюють, - "чи то через незаконну торгівлю золотом, чи то через надання військового обладнання". Представник США при ООН додала:

"Ми вважаємо, що співпраця суданської влади в галузі золотовидобутку з російськими юридичними та фізичними особами, які підпадають під санкції, може виявитися шкідливою для довгострокових інтересів Судану і прагнення суданського народу до припинення війни".

У відповідь заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський сказав: "Ми шкодуємо, що США намагаються судити про інші світові держави за своїми мірками".

Ситуація в Судані

Восени в Судані було збито вантажний літак Іл-76. Імовірно, на борту перебували росіяни. Відповідальність за збиття борту на себе взяли заколотники з раніше проурядової воєнізованої організації Сил швидкого реагування.

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