Україна розслідує усі подібні випадки, яких насправді одиниці, каже омбудсмен.

ООН звинуватила Україну у тортурах та вбивствах російських військовополонених. Відповідні твердження містяться у новій доповіді, оприлюдненій на сайті організації.

У доповіді описуються страти, тортури і жорстоке поводження з військовополоненими з обох боків конфлікту. Зазначається, що з серпня 2024 року значно збільшилася кількість "достовірних повідомлень" про страти українських військовополонених росіянами – щонайменше 62 жертви у окремих 19 інцидентах.

"Задокументовано також випадки тортур та жорстокого поводження з російськими військовополоненими з боку української влади, головним чином у транзитних центрах на ранніх стадіях їх утримання. Управління Верховного комісара ООН з прав людини розслідує два достовірні повідомлення про загибель російських військовополонених за подібних обставин", – повідомляється у російськомовній версії сайту ООН.

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В англомовній версії цього ж сайту текст дещо інший. Там теж згадані ті самі 62 жертви з українського боку, з яких ООН підтвердила 15 смертей. Однак далі сказано, що звільнені з російського полону українці, включно з жінками, усі до одного розповіли про тортури і навіть згвалтування з боку росіян.

"З іншого боку, хоча звіт визнає жорстоке поводження з російськими військовополоненими, особливо під час їхнього початкового затримання українською владою, зазначається, що ці випадки виглядали більш поодинокими порівняно з широко поширеними катуваннями українських полонених", – йдеться далі в англомовній версії сайту ООН.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував доповідь ООН, звинувативши її у спробах прирівняти порушення з російського та українського боку.

"Фактично, ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ. Всі ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям", – пише омбудсмен.

Він також наголосив, що за відомими фактами порушення прав російських військовополонених вже проводиться розслідування, як того передбачає закон.

Воєнні злочини росіян: останні новини

Як писав УНІАН, у новому звіті ООН зазначено, що з 1 вересня по 30 листопада 2024 року в Україні, в тому числі на тимчасово окупованих Росією територіях, було вбито 574 цивільні особи, ще понад 3000 були поранені. Причому 93% жертв – на підконтрольній Україні території. Йдеться про тих, хто загинув внаслідок бойових дій та обстрілів.

Разом з тим зростає і кількість випадків катувань, страт без судового розгляду та інших злочинів. Окупанти намагаються посилити контроль над окупованою українською територією.

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