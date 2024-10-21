У Судані збили вантажний літак із росіянами на борту, - ЗМІ

Один із загиблих - головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов.

У Судані (держава у Східній Африці) було збито вантажний літак Іл-76. Імовірно, на борту перебували росіяни.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на посольство РФ. Зараз відомство з'ясовує обставини інциденту зі збитим у Судані літаком.

Телеграм-канал Mash пише, що відповідальність за збиття борту на себе взяли заколотники з раніше проурядової воєнізованої організації Сил швидкого реагування.

"Один із загиблих – головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов. Попередньо, з ним були ще кілька колег. У Посольстві РФ заявили, що перебувають у контакті з місцевою владою і з'ясовують усі подробиці того, що сталося", – сказано в повідомленні.

У російському посольстві в Судані зазначили, що ситуація ускладнюється тим, що зона аварії розташована в охопленому боями Дарфурі.

Також у ЗМІ пишуть, що літак був зафрахтований ОАЕ, а базувався він у Бішкеку, в міжнародному аеропорту "Манас". Ймовірно, на борту була допомога, відправлена з ОАЕ до Чаду, проте літак був збитий "дружнім вогнем".

Що потрібно знати про події в Судані

У 2021 році в країні стався переворот, після чого нею керує рада, що складається з генералів.

Один із них – генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава збройних сил і фактично президент країни. Ще один його заступник і командувач Сил швидкого реагування (СБР) генерал Мохамед Хамдан Дагало, також відомий як Хеметті. Вони не зійшлися в поглядах щодо вектора держави.

15 квітня 2023 року в столиці Судану Хартумі та інших районах почалися бої, які й стали результатом боротьби за владу у військовому керівництві.

Варто зазначити, що в Судані перебували і найманці російської ПВК "Вагнер". Через два дні після того, як "вагнерівці" доставили туди велику партію зброї, по них було завдано удару. CNN писало, що за ударом по найманцях ПВК "Вагнер" могли стояти українські спецслужби.

Пізніше в ГУР підтвердили причетність України до операцій проти ПВК "Вагнер" у Судані.

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