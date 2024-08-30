На думку посла, Україна недостатньо працювала з цим регіоном.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю "УП" пояснив, чому країна не підтримала спільне ком'юніке на Саміті миру.

"Ми намагалися змінити позицію Бразилії. Але те, що ми побачили – китайсько-бразильський мирний план – бразильці з нами цією ідеєю не ділилися. І це теж для нас виклик – відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш, які плани, яка буде позиція, але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід", – пояснив посол.

Він додав, що Бразилія, зокрема теперішній уряд – мають великі амбіції. Й дуже часто ці амбіції перевищують можливості країни.

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"Вони хочуть грати власну гру. І завдяки Китаю, який є їхнім головним торгівельним і політичним партнером протягом багатьох десятків років, вони намагаються цю роль для себе вигризти. Водночас Китай розуміє, що жоден план, який він готує, не буде підтриманий колективним Заходом, якщо це буде виключно китайський план", – додав посол.

За його словами, наразі як населення Бразилії, так і влада намагаються уникати теми війни в Україні. Причиною цьому, на думку Мельника, є те, що Україна раніше недостатньо працювала з цим регіоном.

"Тому завдання, яке я бачу для себе – мобілізувати максимальну кількість людей, щоб вони почали думати, перейматися нашою війною, нашою бідою. Це можна зробити насамперед через парламент. Просто по списку ходиш до кожного депутата. Як результат – нещодавно вперше за десяток з гаком років до України приїхала делегація бразильських депутатів. Щоб це відбулось, мені десь півроку, напевно, довелося стукати-дзвонити", – сказав Мельник.

Українська дипломатія: інші новини

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що інформаційній роботі Києва на міжнародній арені суттєво перешкоджає війна на Близькому Сході. Крім того, він закликав суспільство не перебільшувати загрозу Ірану стосовно Ізраїлю.

"Це не лише в Ізраїлі – це стосується й Європи і США. Дуже багато уваги прикуто до війни в Ізраїлі. Її не можна порівняти з нашою війною – ані за обсягами, ані за втратами, масштабами руйнувань. Але це викликає занепокоєння на Заході", – сказав Корнійчук.

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