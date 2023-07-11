Наступного року відзначатиметься 75 річниця створення Альянсу.

Голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) підтвердили, що у 2024 році на 75 річницю створення Альянсу саміт відбудеться у Вашингтоні.

Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту голів країн-членів НАТО, узгодженого у Вільнюсі.

"Ми висловлюємо нашу вдячність за щедру гостинність, виявлену для нас Литовською Республікою. Ми з нетерпінням чекаємо знову для зустрічі на 75-ту річницю Альянсу у Вашингтоні (Округ Колумбія) у 2024 році, а потім відбудеться засідання у Нідерландах у 2025 році", - йдеться в комюніке.

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Саміт НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Вільнюсі 11-12 липня відбувається саміт НАТО. Лідери держав Альянсу в рамках саміту погодились прибрати вимогу про виконання плану дій щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов. Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Також лідерами погоджено нову багаторічну програму підтримки України з метою створення можливості для переходу від радянських доктрин і навчальних програм на стандарти НАТО, з метою надання допомогти у перебудові сектору безпеки і оборони України, а також з метою задоволення критичних потреб України в пальному, обладнанні для розмінування, і медикаментах.

Крім того, вирішено започаткувати Раду Україна-НАТО, яка стане форумом для розгляду кризовий ситуацій, проведення консультацій та ухвалення рішень. Зустрічі на засіданнях Ради Україна-НАТО будуть відбуватися на рівних умовах між країнами-членами і Україною.

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