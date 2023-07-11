За його словами, як переможець війни Україна стане ключовим членом НАТО.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україну запросять у НАТО на наступному саміті Альянсу. Він відбудеться у 2024 році у Вашингтоні.

"100 відсотковість — вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб'єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну. І, безумовно, це буде історично зафіксовано", — сказав він в ефірі "Радіо Свобода".

На його думку, країна-переможець є ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду та обсягу армії, яка буде в Україні.

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Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі (Литва) розпочинається дводенний саміт НАТО, на якому Україна очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна заслуговує на своє місце у блоці, а через війну відповідний сигнал потрібен вже зараз.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу, що на саміті Альянсу у Вільнюсі можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу ПДЧ. Також буде створена Рада Україна-НАТО й програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

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