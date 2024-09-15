Британські чиновники також проведуть переговори з французькими та німецькими колегами.

Італія і Велика Британія готові підтвердити свою обіцянку захищати Україну, оскільки прем'єр-міністр Кір Стармер вирушає до Риму, щоб заручитися підтримкою пропозиції дозволити Києву використовувати неамериканську далекобійну зброю проти Росії.

Стармер та італійський прем'єр Джорджія Мелоні, які мають зустрітися в понеділок, обговорять пропозицію про використання Україною британських далекобійних крилатих ракет Storm Shadow на території Росії, повідомили обізнані джерела видання Bloomberg.

Очікується, що обидва лідери також скажуть, що вони ширше обговорили гібридні загрози, які Росія представляє для Європи, і підтвердять підтримку відновлення України, згідно з проектом заяви, з яким ознайомилося видання.

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Візит Стармера до Риму відбудеться через кілька днів після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Вони обговорили, чи дозволити Україні завдавати дальніх ударів по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, керованих за навігаційними даними США, хоча Байден досі чинив опір такому кроку через побоювання, що це може призвести до ескалації війни.

Британські офіційні особи проведуть переговори з французькими та німецькими колегами щодо цього плану найближчими днями, повідомили обізнані джерела.

Переговори зі США та іншими союзниками щодо пропозиції тривають, заявив у неділю міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, додавши, що цього місяця в Організації Об'єднаних Націй відбудуться подальші обговорення між союзниками та президентом України Володимиром Зеленським.

"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому", - сказав Леммі.

У понеділок Стармер і Мелоні також обговорять плани щодо боротьби з міграцією, а також зусилля щодо подальшого зміцнення зв'язків між двома країнами, згідно з проектом документа. Чернетки не є остаточними й іноді можуть бути змінені до публікації остаточних версій.

Обмеження щодо використання зброї проти РФ

Президент Зеленський сказав, що Київ досі не отримав дозволу від США на удари далекобійною зброєю по цілях на російській території.

За словами Зеленського, Україні потрібна така зброя, щоб атакувати російські військові бази та військові аеродроми. Однак за час очікування Києвом такого дозволу Росія, за словами Зеленського, відвела свої військові літаки на більш далеку відстань.

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