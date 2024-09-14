Розгортання західних ракет має стати частиною ширшого плану, спрямованого на закінчення війни.

США і Велика Британія вже ухвалили рішення дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів по території Росії, але поки що не хочуть офіційно про це оголошувати.

Як пише The Guardian з посиланням на британських чиновників, розгортання ракет має стати частиною ширшого плану, спрямованого на те, щоб спробувати покласти край повномасштабній війні.

Також видання зазначає, що президент США Джо Байден під час зустрічі президента США з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відкинув думку про те, що використання Україною ракет західного виробництва Storm Shadow для ударів по цілям у Росії рівнозначне вступу НАТО у війну з Москвою.

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Зі свого боку Стармер, коментуючи погрози Путіна, заявив, що "Росія почала цей конфлікт, і Росія може припинити цей конфлікт просто зараз. Україна має право на самооборону".

Удари західною зброєю по території РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американські далекобійні ракети ATACMS.

Водночас, як зазначав співробітник Інституту вивчення війни, американського аналітичного центру Джордж Баррос, у Росії, крім авіації, є безліч важливих цілей, які ЗСУ могли б вразити західною зброєю. Так, Storm Shadow корисні для проникнення в бункери, вони можуть вражати склади пального, бази ремонту і відновлення транспортних засобів, командні пункти та інші логістичні вузли.

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