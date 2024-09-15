Український президент зазначив, що всі країни рівняються на рішення саме Вашингтона.

Україна намагалась переконати владу США дати дозвіл на удари американською зброєю по об'єктах в глибині російської території.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, це важливо, оскільки всі союзники рівняються саме на рішення США. "Всі чекають і дивляться на рішення США. Після цього приймають свої рішення. Це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", - сказав глава держави.

При цьому він підкреслив, що Україна просто хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань української території.

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"Ці літаки... використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають 4 тис. керованих авіабомб, тільки на сході нашої території. І ці бомби та ракети б'ють по українському цивільному населенню, школах, енергетиці. Наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80% цими керованими бомбами", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що вже сказав західним партнерам, що з цим дозволом вони тягли занадто довго.

"Зараз РФ почала переносити свої літаки на 300-500 км вглиб. Після цього я вам скажу, що нам потрібно більше дозволів", - наголосив президент.

Зеленський уточнив, що в даний час Україна не має дозволу на удари вглиб території РФ.

Дозвіл на удари по території РФ

Україна вже давно просить союзників дати дозвіл на удари їхньою зброєю по військових об'єктах у глибині території РФ. Лідери деяких європейських держав, а також Канада заявили, що ЗСУ мають отримати цей дозвіл.

Ключові союзники України - Німеччина і США цей дозвіл не підтримують. Так, 14 веренсня Канцлер Німеччини Олаф Шольц не дасть ЗСУ дозволу на удари з німецької зброї по цілях углибині території РФ, навіть якщо це дозволять союзники.

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