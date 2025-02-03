Тиск на диктатора Путіна і воєнна підтримка України мають наблизити мир, вважає прем’єр Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до європейських союзників на тлі погрози президента США Дональда Трампа застосувати серйозні санкції проти Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми усі працюємо, аби припинити цю війну, але треба бути абсолютно чіткими: мир настане через силу. І ми повинні робити усе можливе, щоб підтримати оборону України", - наголосив Стармер.

Водночас, за його словами, підтримка української оборони означає стабілізацію лінії фронту і забезпечення потрібного українцям військового навчання.

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"І саме тому цього року Сполучене Королівство надасть Україні більше військової підтримки, аніж коли-небудь раніше", - запевнив Стармер.

Британський прем'єр підкреслив, що усі союзники мають активізуватися, особливо Європа.

"Президент Трамп пригрозив застосуванням ще більших санкцій проти Росії, і зрозуміло, що це збентежило Путіна (Володимир Путін – російський диктатор, - ред.). Ми знаємо, що він стурбований станом російської економіки. Тому я приїхав, щоб працювати з нашими європейськими партнерами над збереженням тиску, націлюючись на доходи від енергетики і на компанії, які забезпечують його ракетні заводи - аби зруйнувати воєнну машину Путіна. Тому що, зрештою, разом із нашою військовою підтримкою це те, що наблизить мир", - наголосив Стармер.

Він додав, що треба спільно працювати для зміцнення НАТО.

Своєю чергою, генеральний секретар Рютте зазначив, що Сполучене Королівство є надійним другом України, оскільки Британія надала мільярди на військову і гуманітарну підтримку, організувала життєво важливу підготовку українських військових та зобов'язалася взяти знакові безпекові гарантії.

"Рухаючись далі, ми маємо не лише зберегти, а й продовжувати посилювати нашу підтримку з тою метою, що, коли настане час, Україна зможе сидіти за столом переговорів з позиції сили і добиватися гарної угоди для тривалого миру", - наголосив Рютте.

Трамп про санкції щодо Росії

Як повідомляв УНІАН, 22 січня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії серйозними санкціями.

Як відзначив американський лідей, повномасштабна війна в Україні для Росії стане ще гіршою. Тому, на його переконання, якщо угоду про припинення війни не буде укладено найближчим часом, у нього не залишиться вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

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