Дональд Трамп заявив, що він любить російський народ, але якщо не укласти угоду, йому доведеться вжити заходів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче нашкодити Росії і що він "любить російський народ". Крім того, він зазначив, що має "дуже хороші" стосунки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 000 000 життів. З огляду на все це, я збираюся надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну!", - заявив він у публікації в соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, повномасштабна війна в Україні стане ще гіршою. Тим паче, якщо угоду не буде укладено найближчим часом, "у нього не залишиться вибору", окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

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"Настав час "укласти угоду". Більше не має бути втрачено жодного життя", - підсумував президент США, зазначивши, що війну в Україні можна закінчити легким або важким шляхом. Але легкий шлях буде кращим.

Інші новини про Дональда Трампа та Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що в Північноатлантичному альянсі чотири країни виступають проти вступу України до НАТО. І саме Трамп може вплинути на противників цього рішення.

Курт Волкер і зовсім вважає, що Путін не погодиться на вимогу Трампа припинити війну в Україні. "2024 рік був схожий на рік очікування. У нас були вибори, ми відволікалися, адміністрація Байдена то говорила "ні", то говорила "так"... 2025 рік виглядає як рік дій. Ми нарешті рухаємося", - заявив він.

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