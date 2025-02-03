Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що торговельна війна мала б погані наслідки як для США, так і для Європи.

Лідери Європейського Союзу заявили, що вживатимуть заходів у відповідь, якщо нова митна політика президента США Дональда Трампа зачепить і країни ЄС. Про це пише Financial Times.

Раніше адміністрація Трампа запровадила нові мита проти Китаю, Канади та Мексики. Американський президент таокож заявив, що "абсолютно точно" вдарить по Європі торговельними обмеженнями. Про те, яких саме заходів може вжити Вашингтон, Трамп не уточняв.

Лідери ЄС вже відреагували на ці погрози.

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"Якщо нас атакують в торговельних питаннях, Європа, як сила, яка вважає себе такою, повинна буде змусити себе поважати і, отже, реагувати", – заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За словами французького лідера, Європа повинна просувати вітчизняну продукцію, щоб зміцнити свої торговельні позиції.

Тим часом Європейська комісія, яка представляє торговельний блок з 27 країн, вже підготувала заходи, які потенційно можуть бути застосовані в разі запровадження Трампом мит щодо товарів з Європи. Деталі цих заходів поки що тримають у таємниці, щоб не провокувати президента США, сказано в матеріалі.

Два чиновники ЄС, які були проінформовані про підготовку "удару у відповідь", розповіли, що наразі ведеться серйозне планування на випадок непередбачених обставин.

"Ми готові діяти, якщо буде потрібно", – заявив один зі співрозмовників.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що "як сильна економічна зона, ми (ЄС, – ред.) можемо формувати наші власні справи, а також можемо відповідати на тарифну політику тарифною політикою".

Він зазначив, що торговельна війна мала б погані наслідки як для США, так і для Європи. Водночас канцлер намагався применшити наслідки такого розвитку подій, кажучи, що Європа може відновити зусилля, щоб укласти більше угод про вільну торгівлю з іншими частинами світу.

Інші лідери ЄС наголосили на необхідності продовжувати взаємодію з Трампом, щоб уникнути переростання заходів "око за око" у торговельну війну.

"Ми повинні вести переговори з Трампом... це одне з найважливіших питань сьогодні. Я не збираюся починати війну. Я хочу почати переговори", – акцентував прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг каже, що в той час як США мають дефіцит у торгівлі товарами з ЄС, блок має "дефіцит у послугах" зі США. Тож, за його словами, блок має бути в змозі "досягти домовленості і тут".

Президент Литви Гітанас Науседа також висловився про ситуацію. Він акцентував, що що Європа повинна мати "позитивний економічний порядок денний" зі США замість того, щоб "воювати один з одним" у питаннях торгівлі. Він пропонує Європі купувати більше зброї та скрапленого газу у США.

"Ми повинні запропонувати щось, що може бути цікавим і привабливим для Сполучених Штатів, наприклад, угоди про вільну торгівлю в автомобільній промисловості або купівлю більшої кількості енергоресурсів", – сказав він.

Митна політика Трампа

Днями новий президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових мит проти Канади, Мексики та Китаю. Так, з 4 лютого, американські імпортери будуть платити новий податок на товари з Канади і Мексики у розмірі 25% та і збір на продукцію з Китаю у розмірі 10%. Для пересічного американського домогосподарства нові тарифи означатимуть втрату близько 1200 доларів річної купівельної спроможності, підрахували в Бюджетній лабораторії Єльського університету.

Проте вже 3 лютого стало відомо, що США призупинять введення мит на мексиканські товари на місяць. Про це повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум за підсумками розмови з Трампом

Трамп вже заговорив про те, що його нова митна політика може торкнутися і ЄС. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європейський Союз буде змушений жорстко відповісти, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку ввести мита.

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