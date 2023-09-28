Тимчасова окупація українських територій російськими військами не буде перепоною для вступу до Європейського союзу.
"Це питання більше стосується того, чи є воля. Якщо є воля - є шлях. Воля є і це підтверджує рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ, та майбутнє рішення про відкриття переговорів про вступ. Це не просто обіцянки", - пояснила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на 2nd EU Accession Exchange Forum.
За її словами, випадок України у цьому контексті є прецедентом, оскільки під час підписання Угоди про асоціацію Крим уже було анексовано розпочалася окупація Донецької та Луганської областей. Попри це, документ було підписано, а Угоду застосували для всієї території України в межах 1991 року з застереженням щодо регіонів, які не контролюються урядом.
"Тому не було жодного моменту, коли ми мали якісь дискусії на цю тему у контексті вступу України в ЄС", - додала міністр.
Вступ України до ЄС - останні новини
Як повідомляв УНІАН, після вторгнення РФ президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. Вже у червні Україна стала країною-кандидатом.
Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна майже завершила виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні. Це було необхідно для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.