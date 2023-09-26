Рішення про початок переговорів залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформах.

Європейський Союз повинен почати серйозну хвилю змін, щоб підготуватися до приєднання України як країни-члена. Очікується, що країни ЄС розпочнуть офіційні переговори з Україною вже в грудні.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола виданню The Guardian. "Якщо вони рухаються швидко, ми повинні відповідати цій швидкості", - сказала вона.

Зазначається, що рішення про початок переговорів залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформуванні судової системи, приборканні корупції та відкритті ринків.

Відео дня

"Я очікую конкретного результату, тому що найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили цим людям цілі та терміни, яких ми самі не можемо досягти", - сказала Мецола.

При цьому вона вважає, що немає потреби чекати вступу до ЄС, щоб країни-кандидати могли скористатися деякими перевагами членства. Зокрема, країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного телефону в роумінгу в ЄС.

"Якщо ми збираємося розширити роумінг на ці країни, давайте зробимо це. Оператори мереж готові це зробити", - сказала Мецола.

Також перевагою, яку можна було б надати країнам-кандидатам, - зняття торговельних бар'єрів для бізнесу.

"Попередній вступ також означає доступ до коштів, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість вийти на внутрішній ринок, незалежно від того, застосовуємо ми імпортні та експортні мита. Ми роками казали, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. Коли почалася війна, на це нам знадобилися дні. Зрештою, це завжди було питання політичної волі", - сказала Мецола.

Президент Європарламенту припустила, що угода також може охопити сільське господарство, зазначивши, що Україна є основним постачальником птиці до деяких країн ЄС.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. А 1 березня Європарламент підтримав надання Україні статусу країни-кандидата.

Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата в червні 2022 року. Тоді ж Єврокомісія представила Україні рекомендації щодо впровадження необхідних реформ.

Станом на середину червня цього року в ЄС зазначили, що Україна виконала дві з семи рекомендацій. У серпні в уряді заявили, що Україна до кінця року не зможе повністю виконати всі рекомендації Єврокомісії, але переговори про вступ до ЄС все одно мають початися в грудні.

Вас також можуть зацікавити новини: