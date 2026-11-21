Кілька днів тому в цьому ж районі моря було атаковано російський корвет.

У центрі Фінської затоки після атаки дронів загорілося російське вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда. Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

"У нейтральних водах Фінської затоки, за три морські милі від кордону Російської Федерації, стався напад на вантажне судно, що прямувало до м. Калінінград, із застосуванням двох БПЛА. Наразі триває евакуація екіпажу. Наслідки уточнюються", – повідомив він.

Перед цим голова регіону поскаржився на масовану атаку безпілотників, яких, за його твердженнями, за ніч збили над областю до 80 одиниць.

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"Пошкоджене судно дрейфує у східній частині Фінської затоки, з міжнародних вод у територіальні води Фінляндії. Ситуація не становить небезпеки для інших суден, – повідомили фінські прикордонники.

Зазначається, що Фінляндія готується до можливої рятувальної операції.

Як пише "Астра", палаюче судно – суховантаж "Спарта II", що належить держкомпанії "Оборонлогістика", яка є єдиним офіційним перевізником Міноборони РФ. Судно включено до санкційних списків США та України за перевезення військових вантажів. Зокрема відомо, що на початку повномасштабної війни це судно, яке формально вважається цивільним, використовувалося для перекидання зброї та військової техніки з Сирії до Росії через турецькі протоки, закриті для військових кораблів.

Удари по російських кораблях на Балтиці

Як писав УНІАН, у червні українські дрони вразили російський корвет проекту 20380 "Бойкий" Балтійського флоту, який перебував на плановому ремонті в сухому доці Кронштадтського морського заводу. Удар далекобійного дрона FP-1 завдав критичних пошкоджень: обвалилася баштово-щоглова конструкція з ключовими радіоелектронними системами, виникла пожежа у внутрішніх приміщеннях, можливі пошкодження машинного відділення та пускових установок. Корабель фактично виведений з ладу як бойова одиниця.

У листопаді під час атаки на порт Усть-Луга кілька безпілотників вразили малий ракетний корабель (корвет) "Наро-Фомінськ" у районі острова Гогланд у Фінській затоці. Заступник командувача дивізією Сил оборони Естонії полковник Арон Калмус підтвердив численні влучання: корабель зазнав пошкоджень, серед екіпажу були втрати. Спочатку судно рухалося своїм ходом у бік Санкт-Петербурга, але потім зупинилося і не змогло продовжити рух; пізніше підійшов корабель супроводу.

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