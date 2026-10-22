Спецпосланці Трампа дорікали Зеленському через його різкі коментарі на адресу Трампа, - NYT

За даними газети, під час переговорів Зеленський іноді заперечував американським представникам, коли ті висловлювали невдоволення деякими його висловлюваннями.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер на переговорах в Осло "дорікали" українському лідеру Володимиру Зеленському за його різкі коментарі на адресу Дональда Трампа. Про це пише The New York Times.

За словами джерела, американці повідомили Зеленському, що "його поведінка розлютила президента США".

За даними газети, під час переговорів Зеленський іноді заперечував американським представникам, коли ті висловлювали невдоволення деякими його висловлюваннями.

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"Я ніколи такого не говорив", - наполягав Зеленський в один із моментів розмови.

Однак, за даними NYT, український лідер "зрозумів" послання американської сторони.

"Зеленський був одним із небагатьох, хто час від часу відкрито кидав Трампу виклик. Однак йому доводиться ретельно розраховувати, як далеко він може зайти, оскільки його країна, як і раніше, залежить від Сполучених Штатів у питанні власного виживання, захищаючись від російського вторгнення", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що дипломатія, заснована на принципі "одностороннього руху", виявилася ефективною для Трампа в тому сенсі, що його войовничість змушує багатьох світових лідерів побоюватися йти йому назустріч через страх негативної реакції або навіть залежно від його настрою.

"Трамп вимагає поваги, рідко виявляючи її на ділі, за винятком тих, хто підкоряється його бажанням, або тих, чию підтримку він намагається заручитися, зокрема автократів, таких як президент Путін, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ина", - пише видання.

Переговори щодо України

Раніше повідомлялося, що серед європейських урядів зростає розуміння того, що незабаром їм, можливо, доведеться висунути кандидатуру для ведення прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

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